Comité werkt aan alternatief voor XS4ALL

De initiatiefnemers van ‘XS4ALL moet blijven’ werken aan een alternatief voor de internetprovider XS4ALL. Het comité dat zich inzet voor behoud van de provider, zegt met tal van partijen te praten over zo’n alternatief, zegt initiatiefnemer Kirsten Verdel.

Eigenaar KPN maakte in januari bekend dat merknaam XS4ALL verdwijnt. Een petitie voor behoud van het merk is al zo’n 48.000 keer getekend. Volgens Verdel wordt gesproken met andere providers, maar ook met partijen die beschikken over eigen infrastructuur.

Verdel zei vrijdag dat XS4ALL zoveel steunbetuigingen oproept omdat het een unieke internetprovider is, vanwege „de bedrijfscultuur, de kennis, de knowhow, de inzet voor privacy en het maatschappelijk engagement”. Het is de bedoeling dat de nieuwe provider een soortgelijke positie inneemt, zegt Verdel.

Toch hoopt zij dat KPN alsnog tot inkeer komt en het besluit terugdraait.