Colombianen in Amsterdam opgepakt voor witwassen

De politie heeft in en rond een huis in Amsterdam Nieuw-West vier Colombianen aangehouden die van witwassen worden verdacht. In het huis vond de politie onder meer een kilo cocaïne, een kilo MDMA, ongeveer 125.000 euro, een vuurwapen en een geldtelmachine.

De politie werd dinsdagmiddag getipt over een verdachte situatie rond twee voertuigen. Er zou een sporttas van de ene naar de andere auto worden overgedragen op de Jan van Duivenvoordestraat. Omdat vermoedelijk sprake was van een transactie grepen de agenten in. Met toestemming van een bestuurder van een van de auto’s werd daarna een huis in de Jan van Duivenvoordestraat doorzocht.

De aangehouden Colombianen zijn drie mannen van 24, 30 en 51 jaar oud en een 21-jarige vrouw. Zij worden vrijdag voorgeleid.