Colombiaanse verdachte productie crystal meth blijft vastzitten

De 20-jarige Colombiaan Oscar A.B., verdacht van het produceren en het in bezit hebben van crystal meth, blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak op 3 november. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag tijdens een regiezitting besloten. A.B. werd op vrijdag 8 mei aangehouden bij een boerderij aan de Zomerweg in het Gelderse Achter-Drempt, waar in een schuur een groot drugslaboratorium werd aangetroffen.

De advocaat van A.B. had de rechtbank verzocht de voorlopige hechtenis op te heffen omdat zij meent dat haar cliënt vrijgesproken zou moeten worden. Volgens de advocaat was de doorzoeking van de schuur niet rechtmatig verlopen, waardoor de aangetroffen productiemiddelen, drugsgrondstoffen en andere zaken niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt.

De rechtbank besloot echter de voorlopige hechtenis niet op te heffen omdat het herhalings- en vluchtgevaar nog aanwezig is. Op het door de advocaat aangevoerde punt inzake de rechtmatigheid van de doorzoeking ging de rechtbank nu niet nader in omdat het dinsdag een niet-inhoudelijke regiezitting betrof.

De officier van justitie liet weten dat de zaak nu nog niet inhoudelijk kon worden behandeld omdat midden september nog een laatste, technische rapportage van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt verwacht. Ook is op verzoek van de advocaat van A.B. een onderzoek door de reclassering aangevraagd, waarin onder andere zal worden onderzocht of haar cliënt gezien diens jonge leeftijd volgens het adolescentenstrafrecht kan worden berecht. Deze rapportage is naar verwachting over zeven weken klaar.

Naast A.B. zijn op 8 mei ook de 37-jarige Amerikaan N.V. en de 29-jarige Fernando G.R. uit Mexico ter plaatse aangehouden. Ook zij zitten nog in voorlopige hechtenis. V. had dinsdag afstand gedaan om de zitting bij te wonen. G.R. was - net als A.B. eerder in de ochtend - via een videoverbinding aanwezig. De advocaat van beide mannen vroeg niet om opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis - zij blijven dus ook vast zitten tot 3 november. De advocaat kondigde wel aan tijdens de inhoudelijke zitting ook de rechtmatigheid van de doorzoeking aan te zullen kaarten. Alle drie de verdachten zullen op 3 november wel in persoon op de zitting aanwezig zijn.