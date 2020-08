„Colombiaanse drugscrimineel vindt straf in Nederland een lachertje”

Bij het oprollen van de grootste cocaïnewasserij ooit in het Drentse Nijeveen arresteerde de politie veertien Colombianen, bleek dinsdag. Krijgen drugsbendes uit Latijns-Amerika hier voet aan de grond?

Drentenaren kunnen er met hun verstand niet bij. Een manege in het rustige plattelandsdorpje Nijeveen, ten noorden van Meppel, bood onderdak aan de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is opgerold. In de wasserij haalden criminelen cocaïne uit zogeheten dragermateriaal, in dit geval volgens RTV Drenthe houtskool. De politie schat de productiecapaciteit op zo’n 150 tot 200 kilo cocaïne per dag. Miljoenenbusiness.

Opvallend is dat onder de zeventien verdachten veertien Colombianen zitten. Kennelijk zijn ze overgevlogen om de specialistische klus van cocaïne uit houtskool halen hier te klaren. In juni arresteerde de politie in het Gelderse Herwijnen bij een inval in een drugslab voor crystal meth onder meer twee Mexicanen. En in mei trof de politie in een drugslab in het Gelderse Achter-Drempt drie mannen uit Mexico, Colombia en de VS. Heeft de gevreesde drugsmaffia uit landen als Mexico en Colombia het oog laten vallen op Nederland?

Driester

„Er is sprake van een verontrustende ontwikkeling. Colombianen worden driester”, reageert dr. Teun Voeten. Hij onderzoekt drugsmisdaad en publiceerde dit jaar het boek ”Drugs. Antwerpen in de greep van Nederlandse syndicaten”.

Vondsten als in het Drentse Nijeveen tonen weer aan dat Nederland is uitgegroeid tot „een narcostaat”, zegt Voeten. „Nederland is inmiddels een enorm import-, export- en transitland op het gebied van drugs. De productie van drugs professionaliseert. Er is steeds meer samenwerking tussen drugshandelaren in Nederland en Latijns-Amerika.”

Dat Mexicaanse en Colombiaanse drugsbendes hun heil zoeken in het verre Holland, heeft alles te maken met het milde strafklimaat in Nederland, denkt Voeten. „Criminelen uit Latijns-Amerika vinden de straffen voor drugsdelicten in Nederland echt een lachertje. Als je hier met een partij drugs wordt betrapt, beland je een paar jaar in de gevangenis en kom je vervroegd vrij. Colombianen zijn daarentegen bevreesd dat ze in Amerika worden opgepakt. Daar lopen ze het risico om tientallen jaren in een cel te zitten, of zelfs de rest van hun leven.”

De drugsmaffia in Nederland wordt gewelddadiger, signaleert Voeten, die een proefschrift schreef over drugsgeweld in Mexico. „Recent bleek dat onderwereldfiguren een container in het Brabantse Wouwse Plantage hadden ingericht als martelkamer. Dat soort berichten zullen we waarschijnlijk vaker gaan horen. De Mocro Maffia kopieert gedrag van drugsmaffia uit Mexico. Door bijvoorbeeld met kalasjnikovs rond te schieten of een slachtoffer na liquidatie te onthoofden.”

Toch gaat het hier nog niet zo bloederig aan toe als in Mexico, nuanceert Voeten. „In de Mexicaanse stad Tijuana met 1,5 miljoen inwoners worden elke dag vier of vijf drugsgerelateerde moorden gepleegd. Zo erg is het in Amsterdam nog niet.”

Hoe de drugsmisdaad in Nederland een halt toe te roepen? „Verhoog de straffen voor drugsmisdaden. Als Colombianen de oceaan oversteken om hun criminele organisatie te exporteren naar hier, mag dat als strafverzwarende omstandigheid gelden.”

Van belang is ook om cocaïnegebruikers aan te pakken, benadrukt hij. „Nederland moet geen luilekkerland willen zijn op drugsgebied. Beboet mensen die in bezit zijn van cocaïne, ook kleine hoeveelheden. Nu faciliteren blanke, cokesnuivende yuppies in de bankenwereld en advocatuur een onderklasse van Marokkaanse en Antilliaanse jongens die in drugs handelen.”