Collon nieuwe chef-dirigent Residentie Orkest

De 34-jarige Brit Nicholas Collon wordt chef-dirigent en artistiek adviseur van het Residentie Orkest. Het orkest spreekt van een „jonge, energieke vernieuwer”. De verbintenis zal vanaf seizoen 2018-2019 minstens vier jaar duren. Collon was al sinds 2016 vaste dirigent bij het orkest.

Artistiek directeur Sven Arne Tepl zegt over de benoeming van Collon: „Het orkest en Nicholas hebben in de afgelopen periode veel intensieve en bijzondere muzikale ervaringen gedeeld. De fantastische concerten werden door zowel publiek als pers zeer enthousiast ontvangen. Het is voor ons niet meer dan logisch de relatie met Nicholas te verlengen en te intensiveren door deze om te zetten in de functie van chef-dirigent en artistiek adviseur. ”

De keuze voor de Brit sluit volgens het orkest aan bij de ambities die er leven: „Op topniveau musiceren, op eigentijdse wijze verbindingen leggen tussen traditie en innovatie èn relevant zijn voor zoveel mogelijk mensen in de internationale stad Den Haag.”

De aanwinst zelf staat te popelen: „Het streven naar excellentie van de individuele musici, hun gezamenlijke ambitie en hun bereidheid om te experimenteren, maken het altijd een genoegen om naar Den Haag terug te komen. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de prachtige nieuwe concertzaal en ik kan me geen betere tijd voorstellen dan nu om deel van dit team uit te gaan maken.”

Collon richtte al in 2005 het Aurora Orchestra op, waarmee hij elk jaar te vinden is op de BBC Proms. Hij dirigeerde al tal van orkesten in verschillende landen. In seizoen 2017-2018 dirigeert Collon in Den haag onder meer het Zuiderparkconcert en het traditionele Prinsjesdagconcert.

Collon dirigeert nu als vaste dirigent maximaal zes keer per seizoen. Als chef-dirigent dirigeert hij straks minimaal acht keer per seizoen.