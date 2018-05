„Collegevorming gaat langzamer”

Het duurt lang om colleges te vormen na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Bijna twee maanden later is er een bestuur in 233 van de 335 gemeenten waar werd gestemd, oftewel bijna 70 procent, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 had 97 procent (368 van de 380) na twee maanden een nieuw college.

Het langzamere formeren wordt toegeschreven aan het inzetten van informateurs, verkenners, gespreksleiders, bemiddelaars en procesbegeleiders.

De lokale partijen en GroenLinks waren de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen en zitten nu vaker in het bestuur. D66 en SP staan aan de zijlijn.