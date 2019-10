Collegevergadering wegens opstappen Krikke

In Den Haag wordt zondagavond een collegevergadering belegd om te bespreken hoe het stadsbestuur verder moet nu burgemeester Pauline Krikke is opgestapt. De wethouders komen om 20.00 uur samen om de situatie door te nemen.

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) geldt als meest logische kandidaat, omdat hij tweede loco burgemeester is. Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is weliswaar eerste loco burgemeester, maar hij trok zich vorige week tijdelijk terug als wethouder. Tegen hem is een justitieel onderzoek gaande omdat hij mogelijk bevriende ondernemers heeft geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij.

Revis is wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen.