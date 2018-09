Colleges buiten uit protest

Verscheidene universiteiten gaan deze week een aantal colleges buiten geven. Het zijn protestdemonstraties om aan meer geld voor het wetenschappelijk onderwijs (WO) te komen.

De actiegroep WOinActie wil dat het kabinet fiks over de brug komt. De organisatie eist dat het kabinet 1,15 miljard euro aan ‘achterstallig’ geld in het WO investeert en verder een doelmatigheidsbezuiniging van 183 miljoen euro schrapt. Ook is WOinActie boos over de op Prinsjesdag gepresenteerde cijfers, waardoor de universiteiten er nog wat verder bij inschieten.

„En dat terwijl de rijksbijdrage per student sinds 2000 met een kwart is verlaagd en er 68 procent meer studenten zijn”, zo klinkt het. De actieweek wordt maandagmiddag afgetrapt op het Roeterseilandcomplex van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Onder meer de FNV staat erachter, zo blijkt uit de woorden van bestuurder Jan Boersma: „Nederlandse universiteiten behoren al tot de meest efficiënte universiteiten ter wereld, daar kan niet verder op worden bezuinigd.”