College Voorschoten: Verruim zondagsopenstelling winkels

Het college van Voorschoten wil de openingstijden voor plaatselijke winkels op zon- en feestdagen verruimen.

Het bestuur van de Zuid-Hollandse plaats wil dat winkels voortaan op zon- en feestdagen de deuren tussen 8 uur ’s morgens en 19 uur ’s avonds kunnen openen. Winkels in Voorschoten kunnen nu op zondag al tijdens de middag open. Op feestdagen kan er niet gewinkeld worden.

Wethouder Nanning Mol lichtte maandag de plannen toe bij een regionale radiozender. Volgens de wethouder kwam het verzoek tot verruiming van een aantal winkels in Voorthuizen. In de omgeving, in Leiden en Wassenaar, is het al wel mogelijk om op alle zon– en feestdagen naar de winkel te gaan. Mol: „Het is heel gek dat je bij een winkel in Leiden wel kunt winkelen, terwijl je pal over de brug in Voorschoten niet terecht kunt.”

Volgens de VVD-wethouder heeft de voorgenomen verruiming „niets te maken met de zondagsrust. We hebben een scheiding tussen kerk en staat. Mensen moeten kunnen winkelen op normale tijden.”

Mol gaf tijdens de radiouitzending aan dat de verdergaande zondagsopenstelling volgens hem geen probleem zal vormen voor kleine ondernemers. „We kennen nu al een beperkte zondagsopening. De ervaring leert dat kleinere ondernemers daar toch al weinig gebruik van maken, omdat ze geen extra klanten verwachten.”

Naar verwachting zal het collegevoorstel op 15 november worden bekrachtigd door de Voorschotense gemeenteraad. „Het allerbelangrijkste is dat we dit voor de kerstdagen geregeld kunnen hebben”, aldus de wethouder.