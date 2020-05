College voor Rechten van de Mens opent meldpunt vanwege corona

Het College voor de Rechten van de Mens opent het meldpunt Goed Toegankelijk voor goede toegankelijkheid in de 1,5 metersamenleving. Volgens het college zijn winkels, horeca en andere dienstverlening niet voor iedereen toegankelijk. Door de coronamaatregelen ervaren mensen met een beperking extra knelpunten. Even boodschappen doen bij de supermarkt, medicatie halen bij de apotheek of online een aankoop doen is voor mensen met bijvoorbeeld een mobiliteits- of zintuigelijke beperking niet vanzelfsprekend, aldus het college.

De organisatie zegt zelf signalen daarover te krijgen maar ook via netwerk- en belangenorganisaties voor mensen met een beperking. Daarom wil het college weten met welke toegankelijkheidsproblemen mensen met een beperking te maken krijgen en wil het weten wat goed gaat en welke oplossingen er zijn om de toegankelijkheid te verbeteren.

Het college roept mensen met een beperking en ondernemers op hun ideeën en oplossingen voor het verbeteren van de fysieke en digitale toegankelijkheid van goederen en diensten te melden. Ondernemers moeten bij de voorbereidingen voor de 1,5 metersamenleving extra aandacht besteden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.