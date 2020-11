College Renkum betreurt gang van zaken rond zweefvliegtuig

Burgemeester Agnes Schaap van Renkum en haar wethouders betreuren de gang van zaken rond de Horsa Glider, het nagebouwde houten zweefvliegtuig dat tijdens de 75e herdenking van de Slag om Arnhem in september vorig jaar een groot succes was. De ruzie over de kosten van het nagebouwde toestel is geschikt met de Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland en er komt een integriteitsonderzoek naar mogelijke intimidatie en fraude, laat het college in een brief aan de gemeenteraad weten.

De Britse prins Charles en hoogbejaarde veteranen waren vorig jaar niet weg te slaan bij de replica van het zweefvliegtuig. Beelden van de prins en veteranen in de cockpit van het toestel gingen de hele wereld over. Maar de Renkumse gemeenteraad was na afloop van de herdenking boos, omdat bleek dat de raad op verschillende momenten ondanks vragen buiten de organisatie was gehouden. Er was ook weinig of niets vastgelegd over het project, waardoor ook de kosten voor de gemeente onduidelijk waren. De gemoederen liepen zo hoog op dat er een speciaal onderzoek werd gestart.

Het Renkumse college erkent nu dat er van alles niet goed is gegaan. „We hadden de focus teveel op het een succes maken van de expositie van de Horsa Glider en minder op het recht doen aan uw raad”, schrijft het college. „Het resultaat mag er zijn geweest, maar dat had niet ten koste mogen gaan van het kwijtraken van de verbinding met uw raad. We hadden dit anders moeten aanpakken.”

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers gaat burgemeester Schaap adviseren over de aanpak van verklaringen over intimidatie en fraude, die naar voren zijn gekomen. De gemeenteraad bespreekt de kwestie volgende week woensdag en hoort dan ook hoe het integriteitsonderzoek eruit gaat zien.

De nagebouwde Horsa Glider is ondertussen overgebracht naar het Oorlogsmuseum in Overloon.