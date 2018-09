College op straat, uit protest

College tussen de toeristen en shoppende scholieren. Geschiedenisstudenten kregen dinsdag les op de Dam in Amsterdam. Ze waren niet de enigen: universitair docenten uit het hele land geven deze week colleges in de buitenlucht. Uit protest.

Achter de hotdogkraam op de Dam in Amsterdam zet docent Tim Verlaan de megafoon aan. Hij vertelt de cijfers: 68 procent meer studenten sinds 2000. En de overheidsbijdrage per student die met een kwart is gekrompen. Het gevolg? Minder geld, meer werkdruk, te veel studenten in een college, te weinig faciliteiten. „Straks zijn colleges op straat misschien bittere noodzaak.”

Verlaan heeft, net als collega Jouke Turpijn van de Universiteit van Amsterdam, een rood vierkantje opgespeld – internationaal symbool van protest op universiteiten. „Je kunt niet verwachten dat de kwaliteit van het onderwijs hetzelfde blijft”, zegt Turpijn, verwijzend naar de cijfers.

De hele week vinden er overal in het land openluchtcolleges plaats. In het Oosterpark, aan het Spui, in dierentuin Artis, in de trein tussen Amsterdam en Den Haag, op het Utrechtse Domplein, in de Leidse Pieterskerk.

De groep WOinActie had in mei een ultimatum gesteld dat op Prinsjesdag afliep: de bestaande bezuinigingsplannen op het wetenschappelijk onderwijs van tafel en jaarlijks 1,15 miljard euro erbij. De minister besloot anders: er komt 831 miljoen extra voor onderwijs, maar die euro’s gaan vooral naar basisscholen en wetenschappelijk onderzoek. Het hoger onderwijs krijgt volgend jaar bijna 20 miljoen minder.

Overspannen

Turpijn wordt voor zijn geschiedeniscolleges aan de tweedejaars zestig uur uitbetaald, vertelt hij. Als ervaren docent steekt hij er dubbel zo veel uren in, „jonge collega’s misschien wel het driedubbele.” Dat komt, zegt hij, door regeldruk, administratieve rompslomp en extra werk door het groeiende aantal studenten. „Ik zie collega’s overspannen raken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de studenten.”

Want de strenge eisen aan de vakken, het toegenomen aantal toetsmomenten en verplichte college-uren eisen ook onder studenten hun tol. „Ze worden opgejaagd, hebben geen tijd om fouten te maken en daarvan te leren.” Met drukke docenten wordt goede begeleiding steeds lastiger.

Hebben de universiteiten de problemen ook niet zelf in de hand gewerkt door massaal studenten uit het buitenland aan te trekken? „Misschien zijn ze er ook wel toe gedwongen”, denkt Turpijn. Doordat er zo is beknibbeld op de rijksbijdrage per student. Valse marktwerking, vindt hij.

De buitenlucht heeft de meeste tweedejaars geschiedenis er niet van weerhouden naar het werkcollege te komen. Met z’n twintigen luisteren ze aan de voet van het Paleis op de Dam naar het bevlogen verhaal van hun docent. De zon schijnt, duiven dartelen ongestoord rond. Turpijn laat zijn studenten verwijzingen naar de klassieke oudheid zoeken in de gevel van het paleis, test hun kennis over de bouwstijl en vertelt bij de tramhalte om de hoek over de sporen van de VOC die in het gebouw terug te zien zijn.

Verderop in de binnenstad doceert hij over de woningnood in de jaren 70 en 80 en de demonstraties daartegen rond de inhuldiging van koningin Beatrix.

„Dit zouden we weer moeten doen”, wijst studente Sabine Scharwachter op een oproep tot protest tegen het kraakverbod, die Turpijn heeft uitgedeeld. „Het is ontzettend lastig om een kamer te krijgen.” De werkdruk op de universiteit vindt ze ook een goede reden voor protest. „We hebben werkcolleges met 25 man. Als je een goede discussie wilt waarin iedereen aan bod komt, moet je niet meer dan vijftien studenten in een werkcollege stoppen.”

„Gelukkig is er bijna altijd wel iemand ziek”, zegt medestudent Luuc Lievense Adriaanse. „Anders passen we niet eens in het lokaal.”