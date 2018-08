College Leerdam: Zondagsactiviteiten eenmalige uitglijder

Het is niet de bedoeling dat er op zondag gewerkt wordt aan het nieuwe sportpark in Leerdam. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders (B&W) in reactie op vragen van SGP-voorman Matteo de Visser.

Die stelde onlangs vast dat op zondag 19 augustus een aannemer „volop aan het werk was” op het Glaspark. Volgens B&W gaat het om „Een eenmalige uitglijder.”

De Visser stelde vorige week schriftelijke vragen over de activiteiten op het Glaspark. De SGP-voorman constateerde dat het in Leerdam de gewoonte is om ‘openbare werken’ niet op zondag uit te voeren. Hij wilde weten waarom dit nu wel is gebeurd en of het college daarbij rekening heeft gehouden met de zondagsrust.

Maar volgens B&W is het helemaal niet de bedoeling dat er op zondag aan het Glaspark wordt gewerkt. „Het bestek is helder: er moet gewerkt worden van maandag tot en met vrijdag.”

Werken op zaterdag mag alleen na overleg en met toestemming van de directievoeder, die daarover ook nog moet overleggen met de gemeente als opdrachtgever.

Het college laat weten dat er op de aangegeven zondag inderdaad een onderaannemer, gedreven door tijdsdruk, actief is geweest op het Glaspark. „De aannemer heeft hiervoor geen toestemming gevraagd aan de directievoerder”, benadrukken B&W. „Op maandag is de aannemer hierover door de directievoerder aangesproken, waarbij de bestekregels zijn aangehaald. Dus: op zaterdag alleen in overleg en met toestemming werken, maar zeker niet op zondag.”

Het college gaat er van uit dat aannemers niet opnieuw in de fout gaan. „De boodschap is duidelijk overgekomen.”