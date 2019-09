College Bunschoten gevallen

Het CU-VVD-college van Bunschoten is gevallen. De VVD heeft het vertrouwen in de ChristenUnie per direct opgezegd. De CU voelt zich „volledig overvallen.”

Aan het college van CU (7 zetels) en VVD (5) Bunschoten is voortijdig een eind gekomen. De VVD, die bij de laatste verkiezingen is gegroeid van twee naar vijf zetels, constateert onoverbrugbare politieke verschillen in bestuurlijke aanpak en financiën.

„Het afgelopen jaar waren er telkens weer moeizaam te overbruggen verschillen van inzicht op grote dossiers als de stijgende zorgkosten en financiën”, stelt VVD-fractievoorzitter Wiebe de Boer. Volgens de VVD wordt een kritische discussie over bijvoorbeeld kostenoverschrijdingen in de zorg en de gemeentelijke financiën uit de weg gegaan.

De VVD wijst er verder op dat „dezelfde partij en haar voorgangers” al bijna zeventig jaar Bunschoten bestuurt. Die periode heeft zich ontwikkeld tot „een systeem”, zegt De Boer. Echte bestuurlijke vernieuwing is daarbij volgens hem niet mogelijk. „We ervaren te weinig daadkracht.” De liberalen benadrukken „absoluut niet” uit te zijn op verandering van de christelijke identiteit van Bunschoten, maar wel op de manier waarop het dorp wordt bestuurd.

De CU betreurt het VVD-besluit om per direct de stekker uit het college te trekken. De CU is „ernstig teleurgesteld” dat ze niet de gelegenheid heeft gehad om de problemen eerst samen te bespreken. „De VVD plaatste ons direct voor een voldongen feit.”

De fractievoorzitters hebben bij de start van het nieuwe seizoen, op initiatief van de CU, gesproken over de samenwerking in het college. Het gesprek liep uit op het „plotseling” vertrek van de VVD uit het college.

De CU wil nu werk maken van een nieuw, sterk gemeentebestuur. De VVD zegt open te staan voor gesprekken met andere partijen.