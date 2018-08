College Apeldoorn: Geen oordeel „duivels” festival

Het Apeldoorns college van burgemeester en wethouders onthoudt zich van een oordeel over muziekfestival ”Voor de duvel niet bang”, dat op 15 september in Apeldoorn gehouden wordt.

In schriftelijke vragen aan het college van b en w vroeg de SGP opheldering over de naam van het festival. De partij wilde van het college weten of het de voorstelling, net als de SGP, aanstootgevend en ongepast vindt. Maar het college zei woensdag dat het oordeel of de voorstelling wel of niet ongepast is, buiten zijn „democratisch mandaat” valt.