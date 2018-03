Collectie-Sonnenberg levert 860.000 euro op

Een collectie kunstwerken verzameld door wijlen Hans Sonnenberg, galeriehouder in Rotterdam, heeft de afgelopen twee dagen bij het Venduehuis in Den Haag 859.000 euro opgebracht. Het geld is bestemd voor het potje waaruit Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam aankopen doet.

Sonnenberg, een verzamelaar met een uitstekende neus en eigenaar van galerie Delta, schonk het museum al eerder kunst uit zijn verzameling, zoals erg kostbaar geworden werk van Jean-Michel Basquiat en David Hockney.

De hoogste opbrengst werd gerealiseerd door een werk van Rainer Fetting met de titel Im Boot, dat inclusief opgeld voor een bedrag van 59.000 euro werd verkocht, een record voor een werk van deze Duitse schilder op een Nederlandse veiling. Een ets van de Engelse Pop Art kunstenaar David Hockney, een stilleven met vaas en bloemen, werd voor 14.000 euro verkocht, een wereldrecord voor dit werk.

De veilingcatalogus vermeldde nu weer werk van Hockney, net als van onder anderen Serge Vandercam, Asger Jorn, Karel Appel, Constant, Hugo Claus, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jörg Immendorff, Markus Lüpertz, Rainer Fetting en Klaas Gubbels.