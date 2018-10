Collectie Boijmans tijdelijk elders te zien

Circa 450 werken uit de collectie van het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen zijn tijdens de renovatie van het museum elders te zien. Onder de noemer ‘Boijmans bij de Buren’ houden zeven musea de collectie zichtbaar en toegankelijk.

Het gaat om Belasting & Douane Museum, Chabot Museum, de Kunsthal, Maritiem Museum, Museum Rotterdam, Stedelijk Museum Schiedam en het Wereldmuseum. De samenwerking is een initiatief van de stichting Droom en Daad, die erop gericht is kunst en cultuur te bevorderen in Rotterdam. Achter de stichting zit de welgestelde ondernemersfamilie Van der Vorm, oud-directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes is directeur.

De 450 kunstwerken van Boijmans Van Beuningen worden ondergebracht in tien tentoonstellingen. De eerste is ‘Picasso op Papier’ in de Kunsthal in februari.