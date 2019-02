Collectes met pinbussen leveren meer op

Het tweede jaar van de proef met pincollectes levert goede doelen meer geld op en toont een grotere bereidheid om met een pinpas te doneren.

De gemiddelde gepinde opbrengst per pinbus is gestegen van 41 euro in het eerste proefjaar naar ruim 48 euro in het tweede testjaar, een stijging van 18 procent, meldt de Betaalvereniging. De gegevens zijn afkomstig van elf goede doelen die meedoen met de tweejarige pilot. Er circuleren 500 pinbussen tussen diverse charitatieve instellingen voor de opeenvolgende collecteweken, die donateurs de gelegenheid geven om zowel contant als met betaalpas te doneren. De pindonaties zijn in het tweede jaar met ruim 10 procent gegroeid. Bijna twee derde van de pingevers doet dat trouwens contactloos.

Van de opbrengst per pinbus wordt 27 procent met betaalpas of per mobiele telefoon betaald, 73 procent van de opbrengst wordt contant in de gleuf van de pincollectebus gestopt. De gemiddelde pindonatie bedraagt 3,94 euro.

De Stichting Collecteplan en de goede doelen moeten nog een besluit nemen over vervolgstappen.