Cokezaak rond Florian van L. uitgesteld

De rechtszaak tegen zakenman Florian van L. en acht andere verdachten van de invoer van grote hoeveelheden cocaïne is uitgesteld. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch dinsdag.

De mannen staan onder meer terecht vanwege de invoer van 1100 kilo coke in een lading ananassap die in december 2015 werd onderschept in Raamsdonksveer. Ook zou 3000 kilo cocaïne tussen bananen naar Antwerpen zijn vervoerd. Van L., bekend als succesvol bankier en beurshandelaar, ontkent alle betrokkenheid.

Het uitstel kwam nadat één advocaat zijn cliënt niet meer wilde verdedigen uit onvrede over een beslissing van de rechtbank. Die besloot maandag dat de verdachten geen inzage krijgen in dossiers van andere betrokkenen bij de lading met ananassap. Om alle zaken toch tegelijk te behandelen, werd de hele zaak aangehouden.

Voor het proces waren zeventien dagen uitgetrokken en 24 januari was de uitspraak gepland. Dat gaat nu niet door. Wanneer de zaak verder gaat is onduidelijk.