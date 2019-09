Cokezaak Florian van L. proces van lange adem

De cokezaak rondom de bekende zakenman Florian van L. is er één voor de fijnproever met een lange adem. In de rechtbank in Den Bosch is maandag gestart met het megaproces dat draait om de import van duizenden kilo’s cocaïne.

In totaal zijn in september, oktober en november achttien volle dagen uitgetrokken. Dan worden uiterst technische discussies gevoerd, zo bleek maandag al. Florian van L. en zijn partner Thomas K. stonden aan het hoofd van Dutch Global Trading Company (DGTC). Dat bedrijf zou via verschillende onderaannemers de drugs naar Nederland en België hebben gebracht, denkt justitie. Van L. en K. zeggen zich van geen kwaad bewust te zijn.

In totaal heeft justitie negen verdachten op de korrel. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor twee transporten in juli 2015. In totaal werd 4200 kilo coke tussen bananen naar Antwerpen vervoerd. Die bananen gingen vervolgens naar Geleen. Ook staat een transport van ruim 1000 kilo coke in een zending ananassap op de dagvaarding. Die werd in december 2015 onderschept in Raamsdonksveer.

Door de ingewikkelde structuur met allerlei bedrijven, tussenpersonen en katvangers liepen er verschillende onderzoeken naar dat laatste transport. Daardoor zijn daar in twee verschillende rechtszaken in totaal al vijf mannen veroordeeld tot celstraffen tot negen jaar cel. De verdachten in Den Bosch zouden aan de top van de ladder staan.

Florian van L. werd bekend als beurshandelaar. Later ging hij in het vastgoed en uiteindelijk in 2015 in het fruit. Hij stelt dat hij niks van de drugs wist. „Ik had nooit in DGTC moeten stappen”, zei Van L. Hij vertelde de rechtbank dat hij niet goed had nagedacht over die stap doordat in die tijd zijn vader was overleden.

Als alles volgens planning verloopt klinken 3 oktober strafeisen. De uitspraak is op z’n vroegst in november.