‘Coketoestel’ Martinair Cargo in Argentinië vrijgegeven

Het vrachtvliegtuig van Martinair Cargo dat in Argentinië werd onderzocht nadat een partij cocaïne in het toestel was gevonden, is donderdag per direct vrijgegeven. Dat maakte de KLM, moederbedrijf van Martinair, bekend. De coke werd ruim twee weken geleden in het toestel aangetroffen op het internationale vliegveld Ezeiza bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Drie Nederlandse piloten van Martinair werden gearresteerd, net als drie Argentijnse grondmedewerkers. Het zestal is inmiddels op vrije voeten.

In het vrachtvliegtuig lag naar verluidt 88 kilo cocaïne. Na de vondst hebben de Argentijnse autoriteiten het toestel onderzocht. Dat onderzoek is nu afgerond.

Het Openbaar Ministerie in Argentinië ziet geen aanleiding voor vervolging van de vrijgelaten medewerkers. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.