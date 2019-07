Cokelaboratorium opgerold in Amsterdam-West

In een woning in Amsterdam-West heeft de politie een cokelaboratorium gevonden. Ook lag er in het huis aan de Bos en Lommerweg zeker 20 kilo cocaïne en een grote hoeveelheid geld. Burgemeester Femke Halsema heeft de woning donderdag per direct voor drie maanden gesloten.

De vondst werd al gedaan tijdens een doorzoeking op 12 juni. Een kamer was ingericht om de drugs te vervaardigen en klaar te maken voor de handel.

De aanwezigheid van, bewerking van en handel in drugs vormen een ernstig gevaar voor de openbare orde en veiligheid, meent de gemeente.