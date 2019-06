Cokelab ontdekt dankzij omgevallen boom

De storm heeft donderdag geleid tot de toevallige ontdekking van een cocaïnelaboratorium in het Brabantse Oud-Vossemeer, meldt de politie in Roosendaal. Bij het opruimen van een boom die was neergekomen op een boerenschuur aan de Molenweg werd een verdachte lucht geroken en werden enkele verdachte mannen gezien.

Gewaarschuwde agenten troffen vervolgens het lab voor synthetische drugs in de schuur aan. Het gaat om een grote, professionele cocaïnewasserij. Rechercheurs en het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) doen nader onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.