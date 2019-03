Bij controle in een pand van een Rotterdams fruitbedrijf aan de Keilestraat heeft de douane deze week een grote partij cocaïne gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt in een lading bananen die afkomstig was uit Ecuador. In enkele pallets met bananendozen was het fruit vervangen door pakketten cocaïne.

De drugs zijn vernietigd.