Coke en kalasjnikovs onderschept in Breda

De politie heeft in Breda een transport van 300 kilo cocaïne en vijf vuurwapens en bijbehorende munitie onderschept. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De 38-jarige verdachte, afkomstig uit Breda, was kort daarvoor de Belgisch-Nederlandse grens bij Hazeldonk gepasseerd, in een bestelbus. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die hem voor twee weken in bewaring heeft gesteld.

De wapenvondst bestond uit onder meer twee kalasjnikovs. De coke was verpakt in dertien sporttassen. De drugs en de wapens waren verstopt in een verborgen ruimte in de bus.

De politie heeft de woning van de man doorzocht en beslag gelegd op laptops, mobiele telefoons, een geldtelmachine en twee ‘jammers’ (stoorzenders). In een woning in Oud Gastel is bij een doorzoeking ongeveer 3500 euro in beslag genomen.