Cohen hoopt dat PvdA voor donorwet stemt

PvdA-coryfee Job Cohen roept zijn partijgenoten in de Eerste Kamer op voor het nieuwe systeem voor orgaandonatie te stemmen. „Het is een kwestie van solidariteit. Het is een oproep aan mijn eigen PvdA: Als we ook maar één persoon kunnen redden dan moeten we dat doen en niet nalaten”, stelde Cohen in het NCRV-programma Jacobine op zondag.

Cohen is voor het nieuwe voorstel en hij is ervan overtuigd dat er ook dan goed naar de nabestaanden wordt geluisterd. Zelf kreeg hij de vraag voorgelegd toen zijn vrouw in 2015 overleed. Zij liet de beslissing over orgaandonatie over aan de nabestaanden. „Dan zit je met een arts die op dat ogenblik aan je vraagt wat je wilt. En ik zat daar met mijn kinderen, met z’n drieën. We hebben er twee seconden over nagedacht en toen zei ik: ik weet het wel. Een van de anderen zei: ja, doen. We waren het er volstrekt over eens. Het allerbeste is natuurlijk als je er echt over nagedacht hebt. Ik denk dat dit nieuwe stelsel je meer dwingt om erover na te denken.”

De Senaat praat dinsdag verder over het voorstel van D66 om het donorsysteem zo te veranderen dat mensen standaard orgaandonor zijn, tenzij ze daartegen bezwaar maken. Onder meer de PvdA toonde zich eerder zeer kritisch.