Coffeeshops verkopen via loket en treffen hygiënemaatregelen

Coffeeshops moesten snel schakelen toen ze zondag te horen kregen dat ze dicht moesten vanwege het coronavirus en de volgende dag bleek dat ze toch via een afhaalloket wiet en hasj mogen verkopen. De Bond van Cannabis Detaillisten, branchevereniging van coffeeshophouders, heeft de indruk dat veel coffeeshops hier gehoor aan geven, zegt voorzitter Joachim Helms.

Na de aankondiging van de sluiting stonden er direct lange rijen voor coffeeshops met klanten die nog snel wat softdrugs wilden halen. Daarna bleek al snel dat de illegale handel opbloeide en leveranciers door de stad crosten. Ook waren er zorgen bij de branche over de gevolgen voor medicinale gebruikers, die bijvoorbeeld een jointje roken tegen de pijn of slapeloosheid.

Helms zegt nu dat hij blij is dat er een oplossing is voor deze groep. In Amsterdam is het volgens hem erg rustig op straat, dus het loopt nog geen storm bij de coffeeshops.

Medewerkers moeten zich goed aan hygiënevoorschriften houden, zoals voldoende afstand tot de klant, goed handen wassen en werken met mondkapjes en/of handschoenen. „We halen alles uit de kast om het personeel veilig te laten werken”, zegt Helms.