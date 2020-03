Coffeeshophouders bezorgd over medicinale gebruikers

De sluiting van de coffeeshops vanwege het coronavirus heeft grote gevolgen voor medicinale gebruikers, stelt de Bond van Cannabis Detaillisten. De branchevereniging van coffeeshophouders vreest dat deze gebruikers nu zijn aangewezen op het illegale, onzichtbare circuit.

Volgens Joachim Helms, woordvoerder van de bond, gaat het om mensen die een joint roken tegen bijvoorbeeld slapeloosheid of pijn. „Veel mensen komen hiervoor naar de coffeeshop. Voor hen is het een erg vervelende situatie.”

De bond kijkt of er een oplossing mogelijk is voor deze groep. Volgens Helms is dit gecompliceerd vanwege de beperkingen die de wetgeving oplegt.

De zegsman benadrukt dat de veiligheid van klanten en personeel voorop staat. „Ondanks dat het een economische strop is, snappen we dat de volksgezondheid de allerhoogste prioriteit heeft en staan we achter de beslissing de coffeeshops te sluiten.” Volgens hem doen er verhalen de ronde over dat de prijzen in het illegale circuit voor een gram wiet al oplopen tot 30 euro, terwijl klanten in een coffeeshop normaal gesproken 10 tot 12 euro betalen voor een gram.

Voor de deuren van coffeeshops ontstonden zondag lange rijen toen bekend werd dat ze de deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus. Helms heeft gehoord dat dealers in de rijen briefjes uitdeelden met hun telefoonnummer. Ook is er op social media veel vraag en aanbod van softdrugs, maar volgens de zegsman ook van mdma en xtc.