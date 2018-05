Coffeeshop en zonnestudio in Delft beschoten

In de Peperstraat in Delft zijn dinsdagochtend rond 04.00 uur een coffeeshop en een zonnestudio beschoten. De politie heeft op straat hulzen gevonden. Verder zag zij inslagen bij de twee aan elkaar grenzende panden.

Getuigen verklaarden dat ze een persoon zagen met een vuurwapen. Nadat die schoten had gelost, stapte die in een voertuig en reed weg in de richting van de Koornmarkt. Voor zover bekend is, zijn er geen gewonden gevallen.

De omgeving is afgezet en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan door de recherche en forensische opsporing.