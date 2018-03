Coffeeshop beschoten in Oss

Een coffeeshop in Oss is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In het rolluik zitten zeker twee kogelgaten maar de politie gaat ervan uit dat er veel vaker is geschoten op het pand aan de Kromstraat.

De coffeeshop was dicht op het moment van de beschieting en er is niemand gewond geraakt. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek door de recherche.

Kort na de schietpartij werd in het nabijgelegen Schaijk een uitgebrande auto gevonden. De politie onderzoekt of er een verband bestaat met de schietpartij, zei een woordvoerder.