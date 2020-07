Coevordenaar opgepakt voor beschieting in Hoogeveen

Een 38-jarige man uit Coevorden is vrijdagochtend in zijn woning door een arrestatieteam opgepakt wegens beschieting van een auto enkele uren eerder in Hoogeveen.

Volgens de politie zou de verdachte rond 02.15 uur in de Schutstraat in Hoogeveen vanuit zijn auto op een andere auto hebben geschoten. In de buurt van het voertuig stonden op dat moment vijf mensen.

Dankzij het kenteken en het signalement viel een arrestatieteam rond 05.00 uur de woning van de man binnen. In de woning werden verschillende airsoftwapens gevonden. Dat zijn gas- of veerdrukwapens om plastic balletjes te verschieten en die bedrieglijk echt lijken. In de woning lagen ook verschillende slag- en steekwapens alsmede vlaggen en voorwerpen met afbeeldingen van hakenkruizen.