De Coentunnel bij Amsterdam is weer begaanbaar voor het verkeer. Vanwege een ongeluk was de tunnel een tijdje afgesloten in zuidelijke richting. Rijkswaterstaat meldde dat zes auto’s tegen elkaar waren gebotst. De politie zei dat er alleen blikschade was. Rond 16.00 uur werd de tunnel in de A10 vrijgegeven.