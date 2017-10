Coentunnel (A10) eerder open dan verwacht

De Coentunnel (A10) in Amsterdam is zondagavond om 19.00 uur weer open. Dat is eerder dan verwacht; de verwachting was maandagochtend voor de spits.

Door het reguliere onderhoud en het vernieuwen van veiligheids- en besturingssystemen is de Coentunnel weer in goede conditie, stelt Rijkswaterstaat. „Er heeft veel tijd in de voorbereiding gezeten. Daarnaast zijn er geen bijzondere redenen geweest waarvoor wij de ingeplande reserve tijd nodig hadden. Kortom, alles is volgens planning gegaan en zelfs sneller”, aldus tunnelbeheerder Ron van den Ende.