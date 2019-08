Code Rood voert week actie in Groningen

Onder de noemer De Week van het Gronings Verzet voert Code Rood de hele week actie in de provincie. De groepering wil dat de gaskraan „écht dicht gaat” en komt in verzet „gezien het aanhoudende gebrek aan politieke daadkracht”.

Code Rood heeft zelf acties op touw gezet en roept ook anderen op een protest te verzinnen, onder het motto Voor Groningen Door Groningen, gecoördineerd vanuit een basiskamp. „We willen de mensen in de provincie laten zien dat protest niet meteen blokkeren en vastketenen hoeft te betekenen, maar dat dat op allerlei manieren kan. Samen staan we sterk”, zegt een woordvoerster. Vorig jaar was gekozen voor één grote blokkade in Farmsum, dit keer zijn er tal van initiatieven gepland.

Zo wil Code Rood Groningen zondag zorgen voor ‘aankleding’ van de zevende Bauke Mollema Tocht, een fietstocht door de provincie. Wielrenner/Groninger Mollema zei al eerder te hopen dat de vier nieuwe routes - dit keer vooral door ‘gaswinnings- en bevingsgebied’ - leiden tot meer aandacht voor de zorgen van de inwoners over de gaswinning. Code Rood haakt aan en hoopt dat zoveel mogelijk mensen langs de route met spandoeken staan of die in hun tuinen ophangen.

De meeste acties worden in de loop van de week bekendgemaakt.