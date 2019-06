Code oranje voorbij, overlast valt mee

Na de buien van gisteravond is code oranje ingetrokken. De overlast door wind en regen viel mee. Dat meldt Weeronline.

De buien waren niet te vergelijken met het noodweer eerder deze week. Hoewel er lokaal veel regen viel, was er van wateroverlast waarschijnlijk nergens sprake. Geen van de meetstations mat zware windstoten en ook het voorspelde heftige onweer bleef uit. In totaal waren er enkele honderden ontladingen; woensdagnacht waren dat er tienduizenden.

KNMI geeft opnieuw code oranje

Vandaag is het weer onstuimig en herfstachtig. In de ochtend trekken buien over het land. In de kustgebieden komen windstoten voor tot 80 km/uur en in het binnenland kan de wind uithalen naar 70 km/uur. ’s Middags klaart het iets op, hoewel er veel bewolking aanwezig blijft. De temperatuur komt uit op 16 graden in het noordwesten tot 19 graden in het zuidoosten.