Code oranje voor zeer dichte mist in noorden

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor plaatselijk zeer dichte mist. Kort na de jaarwisseling kan het zicht plaatselijk zelfs minder dan 10 meter zijn, met name in het noorden van het land.

Daar was kort na 20.00 uur al sprake van dichte tot zeer dichte mist. Volgens een actueel overzicht is sprake van dichte tot zeer dichte mist in Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen en Zuid-Limburg.

Vanaf de tweede helft van de nacht wordt het zicht in het noorden ietsje beter, maar dichte mist blijft zeer waarschijnlijk. Pas op nieuwsjaarsdag wordt het zicht overal geleidelijk beter, verwacht het KNMI.

In de zuidelijke helft is het mistig of nevelig, daar geldt code geel, en daar blijft het zicht ook in de nacht wat beter. Maar door vuurwerk kan ook in het zuiden na middernacht dichte mist ontstaan.

Verraderlijke mist verspreidt zich over Nederland