Code oranje voor noordwesten

De BILT (ANP) - Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland en het Waddengebied. De waarschuwing geldt van 11.00 tot 16.00 uur. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, die op grote schaal kunnen voorkomen. Aan zee kunnen mogelijk zelfs windstoten van 130 kilometer per uur voorkomen.

In de rest van het land geldt code geel voor zware windstoten. In het binnenland kunnen windstoten voorkomen van 80 tot 100 kilometer per uur, aan de kust kunnen de windstoten snelheden tot 110 kilometer per uur bereiken.

Aan het einde van de middag en in de avond neemt de wind langzaam af.