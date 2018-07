Code oranje voor extreme hitte

Het KNMI heeft code oranje uitgeroepen voor de extreme hitte in het hele land, met uitzondering van het Waddengebied.

Deze week is het tropisch warm. Vooral donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, landinwaarts en in stedelijke gebieden 35 graden of hoger. Ook in de nachten blijft het zeer warm met minima rond 20 graden Celsius.

Vanwege de hitte heeft het RIVM een nationaal hitteplan ingesteld. Daarin wordt geadviseerd voldoende te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken.