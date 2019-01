Code oranje Overijssel en Friesland opgeheven

Code oranje voor gladheid in de provincies Overijssel en Groningen is rond 21.00 uur opgeheven. In Friesland en Drenthe geldt nog wel code oranje. Daar is het nog verraderlijk glad door ijzel en bevriezing. De verwachting is dat dat tot ongeveer 23.00 uur duurt. Dan is de temperatuur opgelopen.

In Overijssel en Friesland is nog code geel van kracht. Daar kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing.

Het KNMI kondigde vrijdagmiddag in verband met de verraderlijke gladheid code oranje af voor de vier noordelijke provincies. Daar vonden tientallen ongevallen plaats door winterse buien en gladheid.

Code oranje betekent volgens het weerinstituut: „Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.” Dit kan heel lokaal zijn.