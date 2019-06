Code oranje opgeheven voor hele land

Het KNMI heeft code oranje voor het hele land ingetrokken. De waarschuwing voor onweer met zware windstoten was aan het begin van de avond nog van kracht voor een deel van het land, maar de buien hebben rond 21.00 uur het noorden van Nederland verlaten.

Volgens Weeronline heeft het lokaal wel hard geregend, maar van wateroverlast was zover bekend nergens sprake. Ook de wind viel mee.

Dinsdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag trok ook al een gebied met hevig onweer, windstoten, hagel en veel regen over het land. Beide keren trok het noodweer een spoor van vernielingen, met bij elkaar tientallen miljoenen euro’s aan schade.

Ondanks de vele regen die is gevallen, is het in delen van Nederland nog steeds erg droog. Waterschap Aa en Maas heeft een verbod afgekondigd voor beregening met water uit sloten en beken, voor het gebied ten zuiden van de lijn Den Bosch, Nuland en Herpen.