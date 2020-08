Code oranje om aanhoudende hitte, vooral extreem in het zuiden

Het KNMI heeft code oranje uitgeroepen, wegens de aanhoudende hitte. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven. Code oranje geldt voor Gelderland, Limburg, Brabant en Zeeland. In de overige provincies geldt code geel.

Ook in stedelijke gebieden elders in het land kan het 35 graden worden. De nachten blijven warm. Het wordt dan niet koeler dan 20 graden, vooral in het westen, midden en zuiden van het land.

Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot en met donderdag aan, daarna volgt een geleidelijke afkoeling.