Het KNMI heeft code oranje voor het hele land ingetrokken. De onweersbuien die van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland trokken zijn voorbij of zijn in het noordoosten richting Duitsland en Denemarken getrokken.

De laatste provincies die nog code oranje hadden waren Friesland, Drenthe, Groningen en de Waddeneilanden. Hier is het onweer ook voorbij.

Tijdens die buien was er volgens het KNMI kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.