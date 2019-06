Code oranje in heel Nederland ingetrokken

Het KNMI in De Bilt heeft code oranje ingetrokken. De waarschuwing werd rond middernacht uitgegeven voor het hele land behalve Zeeland. Rond 04.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag waren geen waarschuwingen meer van kracht.

Het noodweer dat over het land trok liet wel een spoor van vernielingen achter. Op veel locaties hadden mensen te maken met extreme wateroverlast, terwijl afgewaaide boomtakken, omgewaaide bomen en de hagelbuien voor veel schade zorgden. Ook kwamen er meldingen van afgewaaide daken en ander weggewaaid materiaal binnen bij de hulpdiensten.

Op sommige plekken in het land bereikten de windstoten snelheden van meer dan 100 kilometer per uur. Ook viel lokaal soms wel iets meer dan 50 millimeter regen.

In Utrecht werd een windstoot gemeten van 127 kilometer per uur, meldde Weeronline. Vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot 4 centimeter in doorsnee.