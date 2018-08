Code oranje in drie provincies opgeheven

Het KNMI in De Bilt heeft de code oranje, de waarschuwing voor gevaarlijk weer, beëindigd voor Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland. Reden is dat de stormachtige wind intussen verder naar het noorden is getrokken. In die provincies geldt nog wel code geel.

De code oranje geldt nog wel voor Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeergebied en de Wadden. Daar is kans op (zeer) zware windstoten tot rond 100 kilometer per uur uit een west- tot noordwestelijke richting.

De harde wind neemt in de loop van de nacht af.