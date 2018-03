Code geel om dichte mist

De mist levert hier en daar flinke vertraging op in het verkeer. Het KNMI heeft voor het hele land code geel gegeven. Ook reizigers die vanaf Schiphol vliegen, moeten rekening houden met mogelijke vertraging, aldus een woordvoerster van Schiphol. De mist verdwijnt in de loop van de ochtend.

Vanwege de mist kunnen de spitsstroken op de A9 richting Amstelveen niet open. Er is te weinig zicht. Rijkswaterstaat Verkeersinfo spreekt van een „érg drukke maandagochtend” en registreerde rond 8.00 uur 250 kilometer file. Sommige files zijn langer dan normaal, omdat automobilisten in de mist meer afstand houden.

Verder is de linkerbuis van de Beneluxtunnel (richting de Botlek) dicht en dat veroorzaakt behoorlijke files. Tussen Den Haag en Rotterdam staat ruim 17 kilometer file. Er is schade aan de tunnel ontstaan door een te hoge vrachtwagen. De luidsprekers van de tunnel zijn beschadigd. Ook is het drukker dan normaal op de A15 (Gorinchem - Ridderkerk) en op de A27 (Breda - Utrecht). Verder was na een ongeluk ook even een buis dicht van de Westerscheldetunnel richting Terneuzen.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is de nieuwe samenwerking van Rijkswaterstaat met de VerkeersInformatieDienst.