Cocktailbar dicht na vondst handgranaat

Een cocktailbar aan de Korte Leidsedwarsstraat in Amsterdam is vrijdag op last van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gesloten. Voor de deur van de horecagelegenheid, de Suzy Wong Lounge, werd vrijdagochtend vroeg een handgranaat gevonden.

„De aanwezigheid van wapens en munitie in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan”, aldus de gemeente in een verklaring. „De lounge is per direct voor onbepaalde tijd gesloten vanwege ernstig gevaar voor de openbare orde.”

In november ging in Amsterdam een sishalounge aan het Spreeuwenpark op last van de burgemeester dicht. Tijdens een inval vonden agenten cocaïne en illegale software. De zestien bezoekers waren allemaal bekenden van de politie. Vorige maand moest de Rotterdamse discotheek Club BLU enige tijd dicht, nadat schoten waren afgevuurd op de entree en in de omgeving een handgranaat was gevonden die op scherp stond.