„Cocaïnesmokkel is groeiend probleem”

Het is iedere keer weer raak in Zeeland. Cocaïnesmokkel aan de Zeeuwse kust is een groeiend probleem. De burgemeester van Veere maakt zich zorgen.

Twee jaar geleden werd in een Zeeuwse haven voor het eerst cocaïne aangetroffen. Burgemeester Van der Zwaag: „We zijn toen de hele middag, avond en nacht bezig geweest om dit op te ruimen.” Later werd opnieuw cocaïne gevonden. Dit keer in de Westerschelde, onder een boei. „Dit voorjaar was het weer raak, toen vonden we twee sporttassen vol met cocaïne”, aldus de burgervader. Ook in de havens van Vlissingen worden regelmatig drugs onderschept.

Zeeuwse burgemeesters maken zich zorgen om drugssmokkel in gemeentes met een kleine haven. Burgemeester Van der Zwaag, tevens voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, vertelt dat zijn grootste punt van zorg ligt bij de criminele organisaties die voor de smokkel verantwoordelijk zijn. „Uiteindelijk moet het geld in de bovenwereld terecht komen. Als overheid moeten wij daar alert op zijn.”

De inwoners ondervinden geen hinder van de drugssmokkel, aldus de burgemeester. Het heeft volgens hem geen invloed op het veiligheidsgevoel en ook de criminaliteitscijfers zijn nog steeds goed. Er is ook geen direct gevaar voor de inwoners. Van der Zwaag: „De drugssmokkel geeft wel een ander beeld dan veel mensen van de provincie hebben. Er komen veel toeristen, mensen gaan naar het strand en zeilen op zee. Je associeert dat niet met criminele activiteiten.”

Het voordeel van een kleine gemeente is het onderlinge contact, vindt Van der Zwaag. De burgervader praat veel over de problematiek met de gemeenteraad en de bevolking. Voor de politie en de marechaussee heeft hij niets dan lof. „Zij zetten zich uitstekend in, maar bij hen ontbreekt het aan mankracht.” Het liefst ziet de burgemeester dat de Haagse politiek een pot met geld opent om de drugssmokkel in Zeeuwse gemeenten tegen te gaan.

Behalve in de havens, vindt er ook drugscriminaliteit plaats in plattelandsgebieden. Niet alleen smokkel is daar het probleem. Ook het fabriceren van de drugs is een punt van zorg. „Twee weken geleden nog werd een drugslab in Veere onderschept. Er komen steeds meer drugslabs en grote wietkwekerijen.”