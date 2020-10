Cocaïnenetwerk ontmanteld, 8 aanhoudingen in Nederland en Spanje

Een cocaïnekartel dat drugs verscheepte van Zuid-Amerika naar Europa is eerder deze maand opgerold. In totaal zijn acht mensen aangehouden onder wie de waarschijnlijke leider van het netwerk.

In de actie werkten de Spaanse en Nederlandse politie samen. Zij kregen steun van Europol, dat de politieactie vrijdag bekendmaakte.

Op 1 en 2 oktober werden invallen gedaan in Amsterdam, Papendrecht, Rotterdam, Utrecht en in de Spaanse steden Valencia en Malaga. In Spanje werden vijf verdachten aangehouden, in Nederland drie.

Tijdens de actie werd 600 kilo cocaïne aangetroffen, juwelen, contant geld en versleutelde apparaten voor communicatie. Volgens Europol kreeg de groep steun bij het opzetten van het logistieke netwerk van mensen met militaire ervaring.

Europol gaf tijdens het hele onderzoek analytische steun en hielp bij de informatie-uitwisseling tussen de politie-eenheden.