Cocaïne tussen papier in haven Rotterdam

De douane heeft vrijdag in de Rotterdamse haven 230 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in een container met papier.

De container kwam uit Brazilië en moest naar het Verenigd Koninkrijk.

Er komt een groot onderzoek naar deze smokkel. Aan het onderzoek doen onder meer politie, douane, FIOD en het openbaar ministerie mee.

Ook in de haven van Antwerpen werd een forse lading cocaïne in beslag genomen. De douane vond op 14 maart in een dubbele wand van vriescontainer met bananen 270,5 kilo, zo werd vrijdag bekendgemaakt. Het betreffende schip was vertrokken uit de Surinaamse hoofdstad Paramaribo.