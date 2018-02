Cocaïne in bloed overleden Haagse arrestant

In het bloed van de 39-jarige Paul Selier, die begin deze maand overleed nadat hij hardhandig was gearresteerd in Waddinxveen, is cocaïne gevonden. Justitie in Den Haag bevestigt dat na berichtgeving door Omroep West. Maar over de invloed van het drugsgebruik kan een woordvoerster nog niets zeggen.

Uit nader onderzoek moet bijvoorbeeld nog blijken hoeveel coke in het bloed van Selier zat en wanneer hij de drugs had ingenomen. De Rijksrecherche onderzoekt de dood van de Haagse autohandelaar. Zijn doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.

Op videobeelden van de arrestatie was te zien dat de man meerdere klappen kreeg van een politieagent terwijl hij plat op zijn buik op de grond lag. Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat hij een verwarde indruk maakte.

In Den Haag demonstreerden maandag enkele tientallen mensen tegen „buitensporig politiegeweld” naar aanleiding van de dood van Selier.